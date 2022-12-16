«Турция, Армения и ОАЭ»: Названы популярные страны у россиян для туризма в 2022 году

Турпотоки россиян сильно изменились: практически прекратились поездки в Европу и Западную Европу, отметил в эфире НСН советник директора «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин. 

Россияне чаще всего за этот год ездили в десять стран, среди которых Турция, Эстония, ОАЭ, Финляндия и Грузия, рассказал советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин в пресс-центре НСН.

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«Назову набор стран, куда больше всего ездили наши граждане в 2022 году за 9 месяцев. По убывающей: Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Финляндия, Грузия, Египет, Армения, Эстония, Киргизия. Такого любопытного набора я никогда в жизни не встречал. Тем не менее, по потокам тоже поменялось. На 9 месяцев этого года общий поток по Росстату составил 17 миллионов человек, но для такого года и это, наверное, неплохо. Хотя в статистику, почему-то, не попала Белоруссия. Изменились потоки наших граждан по странам, изменились очень сильно. Практически нет Европы, Западная Европа вся отрезана еще с начала пандемии, а потом после событий 24 февраля. Выездной поток, конечно, пострадал», - сказал Коровкин.

Ранее РИА Новости со ссылкой на АТОР сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в топ самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники.

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