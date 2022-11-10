Первая страна в мире введет годовой лимит туристов
Французская Полинезия стала первой страной в мире, которая введет годовой лимит туристов. Она расположена в южной части Тихого океана и включает в себя такие популярные направления, как Бора-Бора, Муреа и Таити. В рамках пятилетней стратегической миссии правительство страны планирует ввести годовой лимит в размере около 280 тысяч туристов в год, что соответствует количеству проживающих на островах граждан.
«Туризм является важным источником занятости и дохода для жителей. Однако ограничение для посетителей и другие изменения сделают туризм более продуманным», - говорится в документе.
Согласно «новому плану устойчивого туризма», правительство рассчитывает сочетать экономический рост с «сохранением окружающей среды, качеством жизни населения и уважением к нашему наследию».
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2019 году Французскую Полинезию посетило около 300 тыс. человек, что достигло рекордного показателя. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что количество туристов, побывавших на «райских островах», заявленный новый лимит практически не превышает.
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