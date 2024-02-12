«Гастрономия и виноделие»: Краснодарский край поборется с Грузией за туристов

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что летние туры из России в Грузию подорожали на 10%. Горин назвал такое подорожание несущественным.



«Во всем мире есть инфляция. К сожалению, рост цен на авиационное топливо, а значит и на авиационные перевозки, а также волатильность валюты ежегодно приводят к повышению цен. Рост на 10% - несущественное повышение цены, так как, например, в прошлом году на фоне скачков валюты и так далее стоимость отдыха росла и на 60%, но это не останавливало путешественников, а международные путешествия выросли в среднем на 20-30%. Очень важны еще, конечно, доступность и возможности направления. Сейчас дорожают и внутрироссийские, и международные направления, средний процент составляет 10-15%, не считая курса валют. Такое ежегодное подорожание не отпугивает туристов и не вызывает сокращение спроса. Стоит отметить, что акция раннего бронирования дает путешественникам возможность экономить от 10% до 40%. Это более выгодно, но не нужно забывать, что в международных путешествиях очень важным фактором является курс валюты», - сказал собеседник НСН.