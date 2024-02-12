«Гастрономия и виноделие»: Краснодарский край поборется с Грузией за туристов
Подорожание отдыха в Грузии на 10% не отпугнет туристов, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что путешествия дорожают на 10-15% ежегодно, но это не отпугивает туристов.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что летние туры из России в Грузию подорожали на 10%. Горин назвал такое подорожание несущественным.
«Во всем мире есть инфляция. К сожалению, рост цен на авиационное топливо, а значит и на авиационные перевозки, а также волатильность валюты ежегодно приводят к повышению цен. Рост на 10% - несущественное повышение цены, так как, например, в прошлом году на фоне скачков валюты и так далее стоимость отдыха росла и на 60%, но это не останавливало путешественников, а международные путешествия выросли в среднем на 20-30%. Очень важны еще, конечно, доступность и возможности направления. Сейчас дорожают и внутрироссийские, и международные направления, средний процент составляет 10-15%, не считая курса валют. Такое ежегодное подорожание не отпугивает туристов и не вызывает сокращение спроса. Стоит отметить, что акция раннего бронирования дает путешественникам возможность экономить от 10% до 40%. Это более выгодно, но не нужно забывать, что в международных путешествиях очень важным фактором является курс валюты», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Краснодарский край может легко конкурировать с Грузией, а Абхазия - с Краснодарским краем.
«Однозначно, Грузия – это большие возможности культурного, исторического, познавательного, гастрономического, оздоровительного, горнолыжного и морского туризма. Но надо отметить минус – дорогие авиабилеты. Многие туристы выбирают автомобильный транспорт. Если же говорить о гастрономическом туризме и виноделии, то конкуренцию Грузии может составить Краснодарский край, а вот с ним уже конкурировать будет Абхазия за счет своих более скромных цен на отдых», - отметил Горин.
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии. Показатель превышает уровень допандемийного 2019 года на 26,2%, а по сравнению с предыдущим годом доходы туристической отрасли выросли на 17,3%. Грузию в 2023 году посетили 1,2 миллиона россиян, такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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