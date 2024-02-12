АТОР: Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%
Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что речь идет о путевках к морю — в Батуми и Кобулети. Компании сейчас предлагают разные варианты путешествия, цена стартует от 20 тысяч рублей на человека без перелета.
Особой популярностью среди россиян пользуются экскурсионные программы по стране.
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии. Показатель превышает уровень допандемийного 2019 года на 26,2%, а по сравнению с предыдущим годом доходы туристической отрасли выросли на 17,3%.
Грузию в 2023 году посетили 1,2 миллиона россиян, такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году. На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%
- В Черногории задержали россиянина за подделку документов
- В Египте заявили, что мирный договор с Израилем продолжит действовать
- «Автотор» объявил о запуске бренда коммерческих автомобилей Ambertruck
- Карлсон назвал Москву приятнее любого города в США
- СМИ: Краболовы попросили Путина вернуть им «исторический» объем промысла
- Киностудии Горького начала съёмки фильма «Письмо Деду Морозу»
- СМИ: Байден выразил недовольство действиями Нетаньяху
- Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
- Украина попросила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru