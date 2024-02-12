АТОР: Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%

Особой популярностью среди россиян пользуются экскурсионные программы по стране.

Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии. Показатель превышает уровень допандемийного 2019 года на 26,2%, а по сравнению с предыдущим годом доходы туристической отрасли выросли на 17,3%.

Грузию в 2023 году посетили 1,2 миллиона россиян, такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году. На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%), передает «Радиоточка НСН».

