Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.
Показатель превышает уровень допандемийного 2019 года на 26,2%, а по сравнению с предыдущим годом доходы туристической отрасли выросли на 17,3%.
Грузию в 2023 году посетили 1,2 миллиона россиян, сообщает Национальная служба статистики Грузии.
Такой показатель составляет 23,2% от общей численности иностранных туристов в Грузии в 2023 году. На втором месте (21,4%) – граждане Турции, на третьем – Армении (13,5%). Всего в Грузию в прошлом году осуществлено 5,1 миллиона визитов резидентами иностранных государств, что на 30,9% больше показателя 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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