Республика Малави отменила визы для российских туристов
Власти Малави решили отменить визовые требования для туристов из России и еще 78 стран, передает Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента африканской республики.
Визы также отменены для граждан США, Франции, Великобритании и Китая. Президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что туризм является одним из основных источников поступления иностранной валюты в страну.
Министр туризма республики Вера Камтукуле отметила, что Малави будет привлекать инвестиции в туристическую отрасль, а также горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство.
В Малави находится одно из крупнейших пресноводных озер Африки Ньяса. Оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».
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