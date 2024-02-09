Республика Малави отменила визы для российских туристов

Визы также отменены для граждан США, Франции, Великобритании и Китая. Президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что туризм является одним из основных источников поступления иностранной валюты в страну.

Министр туризма республики Вера Камтукуле отметила, что Малави будет привлекать инвестиции в туристическую отрасль, а также горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство.

В Малави находится одно из крупнейших пресноводных озер Африки Ньяса. Оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

