«Франция и Италия»: В туриндустрии рассказали, как получить визу с вероятностью 99%
Подаваться на визу лучше через турагентство, которое подготовит «прозрачные документы» и предоставит страховку от несвоевременной выдачи визы, заявил Алексан Мкртчян.
Процент отказа в выдаче визы, если человек подается через турагентство - менее 1%, тогда как если он делает это сам с фальшивыми документами или через недобросовестного посредника, то эта цифра увеличивается до 20%. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Сейчас оформить шенген в Москве можно практически также быстро, как во времена до ковида. Но так будет не долго: в апреле желающих традиционно станет больше, а значит, сроки выхода визы увеличатся, сообщили в АТОР. При этом в списке самых популярных для получения шенгена стран по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. Мкртчян отметил, что лучше всего выдают визы итальянское и французское посольство.
«Сейчас люди больше всего подаются во французское и итальянское посольство. Здесь достаточно быстро все делается. В течение трех-четырех недель, и это максимальные сроки. Турагентство берет только консульский сбор €70-100. А посредник берет что-то себе сверху. Ни один турагент не берет больше, чем консульский сбор. К тому же опытный турагент никогда не посоветует вам подаваться в ту страну, где большой процент отказов», - пояснил он.
Эксперт отметил, что лучше всего получать визу через турагентство, так как оно реально бронирует отель и выкупает авиабилеты, а также предоставляет страховку от несвоевременной выдачи визы.
«Очень важно, как люди делают визу. Если через турагентство, где внимательно следят за тем, чтобы не было фальшивок, то процент отказана менее 1%. А есть способ, когда люди сами делают себе фальшивую бронь в отеле, фальшивую бронь авиабилетов, непонятную справку с места работы, банковскую справку. Ну, скажем, берут у товарища миллион рублей в долг, кладут в банк и делают справку. Турагентства делают настоящую бронь в отеле, бронь авиабилетов. Они страхуют людей от невыдачи визы, либо от несвоевременной выдачи. Делая справку из банка, мы сразу смотрим: если у человека нет движения денег на банковском счете, то, естественно, мы даже браться не будем за эти документы. Деньги должны лежать хотя бы полгода. Если у человека зарплата 30 тысяч рублей, то шансы, что ему выдадут визу, небольшие. И наоборот, если у него зарплата 100-200 тысяч рублей, то шансы огромные», - рассказал он.
По его словам, процент отказа в визе людям, у которых документы собраны недобросовестным образом, составляет до 20%.
«Когда люди самостоятельно делают визу с фальшивыми документами, либо через недобросовестных посредников, процент отказа там может достигать 15-20%. Многие посредники берут деньги с человека, не гарантируя ему получение визы. Потому что очень большой процент брака в документах. Люди бронируют на букинге с возвратным тарифом и ничего не проплачивают. И думают, что консульство не разберется. Турагентство тоже не гарантирует получение визы, но оно хотя бы гарантирует возврат денег. Естественно, когда вы бронируете что-то дорогое, хорошее, например, круиз по Средиземному морю – я вообще не помню случаев отказа. А круизы ежегодно бронируют десятки тысяч россиян», - отметил он.
Ранее в АТОР сообщили, что в этом сезоне спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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