«Франция и Италия»: В туриндустрии рассказали, как получить визу с вероятностью 99%

«Сейчас люди больше всего подаются во французское и итальянское посольство. Здесь достаточно быстро все делается. В течение трех-четырех недель, и это максимальные сроки. Турагентство берет только консульский сбор €70-100. А посредник берет что-то себе сверху. Ни один турагент не берет больше, чем консульский сбор. К тому же опытный турагент никогда не посоветует вам подаваться в ту страну, где большой процент отказов», - пояснил он.

Эксперт отметил, что лучше всего получать визу через турагентство, так как оно реально бронирует отель и выкупает авиабилеты, а также предоставляет страховку от несвоевременной выдачи визы.

«Очень важно, как люди делают визу. Если через турагентство, где внимательно следят за тем, чтобы не было фальшивок, то процент отказана менее 1%. А есть способ, когда люди сами делают себе фальшивую бронь в отеле, фальшивую бронь авиабилетов, непонятную справку с места работы, банковскую справку. Ну, скажем, берут у товарища миллион рублей в долг, кладут в банк и делают справку. Турагентства делают настоящую бронь в отеле, бронь авиабилетов. Они страхуют людей от невыдачи визы, либо от несвоевременной выдачи. Делая справку из банка, мы сразу смотрим: если у человека нет движения денег на банковском счете, то, естественно, мы даже браться не будем за эти документы. Деньги должны лежать хотя бы полгода. Если у человека зарплата 30 тысяч рублей, то шансы, что ему выдадут визу, небольшие. И наоборот, если у него зарплата 100-200 тысяч рублей, то шансы огромные», - рассказал он.