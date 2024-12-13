Болгария не будет усложнять выдачу виз для россиян из-за присоединения к Шенгену

Болгария не будет усложнять выдачу виз для россиян из-за присоединения к Шенгену, заявил заведующий консульской службой посольства Болгарии в Москве Мирослав Комаров, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что еще рано прогнозировать, как новшество скажется на турпотоке в страну из России.

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Болгария и Румыния окончательно присоединятся к Шенгенской зоне с 1 января 2025 года. Соответствующее решение утвердил Совет Евросоюза. Министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер заявил, что вхождение в Шенгенскую зону принесет пользу, как гражданам Болгарии и Румынии, так и Евросоюзу в целом.

Румыния и Болгария в марте присоединились к Шенгенской зоне по воздуху и морю, наземный въезд блокировала Австрия, однако в конце осени Вена отказалась от претензий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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