Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Посол Мальты в России Кармело Ингуанез пояснил, что виза официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой была аннулирована в связи с «возражениями некоторых стран» Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI.
По его словам, некоторые члены ЕС не пожелали видеть Захарову на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Виза была аннулирована по поручению главы МИД Мальты Эвариста Бартоло.
Ингуанез не стал отвечать, какие именно государства заявили о своих возражениях.
Напомним, в российском дипведомстве заявили, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу на саммит ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru