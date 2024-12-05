Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой

По его словам, некоторые члены ЕС не пожелали видеть Захарову на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Виза была аннулирована по поручению главы МИД Мальты Эвариста Бартоло.

Ингуанез не стал отвечать, какие именно государства заявили о своих возражениях.

Напомним, в российском дипведомстве заявили, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу на саммит ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

