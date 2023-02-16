Фиджи отменило все въездные ограничения для российских туристов
Власти Фиджи устранили все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Об этом сообщила газета Fiji Sun.
По информации издания, туристам больше не нужны медицинская страховка и сертификаты о прохождении вакцинации.
Кроме того, путешественникам, отправляющимся на Фиджи, не придется проходить тестирование на COVID-19 перед поездкой.
Ранее Япония отменила ограничения на въезд в страну для индивидуальных туристов. Об этом сообщило агентство НСН.
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