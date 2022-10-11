Япония отменила ограничение на въезд в страну для индивидуальных туристов

11 октября вступило в силу решение японского правительства об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов.

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Кроме того, перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Отменено ограничение на суточное число въезжающих в Японию. Данные меры ранее были введены в целях предотвращения распространения COVID-19.

22 сентября о прекращении действия данных запретов объявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к продолжению вакцинации населения от коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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