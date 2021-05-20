Евросовет рекомендовал впускать туристов, привитых одобренными в Европе вакцинами
Совет Евросоюза обновил рекомендации о въезде иностранных туристов в страны ЕС на фоне пандемии COVUD-19. Согласно новым правилам, , въезд будет разрешен гражданам, прошедшим полную вакцинацию не позднее, чем за две недели до поездки.
Вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Одобрены ведомствами вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских препаратов в этом списке пока нет.
Также в документе говорится, что страны объединения могут принимать туристов из стран, в которых число заражений коронавиурсом за последние две недели не превышает 75 случаев на 100 тысяч человек.
Кроме того, страны смогут использовать механизм «экстренного торможения»: вводить запрет на въезд из стран и регионов, где происходит резкий всплеск заболеваемости.
Рекомендации Совета не являются обязательными, решения остаются за странами-участниками ЕС.
Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов летом.
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