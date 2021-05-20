В АТОР назвали возможные сроки открытия Европы для россиян

Страны Европы могут открыть границы для российских туристов летом этого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что РФ в соответствии с последними данными по заболеваемости может войти в список стран из «зеленой зоны», где зафиксировано менее 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

«Если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», — цитирует Ura.ru сообщение АТОР.

При этом неизвестно, будет ли разрешен въезд в Евросоюз туристам, привитым еще не одобренной в ЕС российской вакциной «Спутник V».

Если решение Европы будет положительным, при въезде в ЕС невакцинированным россиянам придется предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме того, в соответствии с правилами ряда стран туристов могут обязать пройти еще один тест по прибытии.

Накануне Брюссель одобрил ослабление ограничений на въезд в ЕС граждан из третьих стран, прошедших полную вакцинацию, напоминает RT. Попасть на территорию Евросоюза смогут лица, привившиеся одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцинами, отмечает РИА ФАН.

