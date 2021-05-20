Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Правительство РФ предложило включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пояснил, что вакцинирование населения должно продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, передает RT.

Платите деньги! Юрист ответил Медведеву о принудительной вакцинации

Накануне о том, что вакцинация может стать в России обязательной, заявил председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Ura.ru. По его словам, в некоторых случаях в государственных интересах такие решения могут носить и общеобязательный характер.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полностью поддерживает обязательную вакцинацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры