Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Накануне о том, что вакцинация может стать в России обязательной, заявил председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Ura.ru. По его словам, в некоторых случаях в государственных интересах такие решения могут носить и общеобязательный характер.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полностью поддерживает обязательную вакцинацию.

