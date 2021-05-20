Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Правительство РФ предложило включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он пояснил, что вакцинирование населения должно продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, передает RT.
Накануне о том, что вакцинация может стать в России обязательной, заявил председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Ura.ru. По его словам, в некоторых случаях в государственных интересах такие решения могут носить и общеобязательный характер.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полностью поддерживает обязательную вакцинацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Зеленский назвал неправильным поведение Кличко
- Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора
- Правительство выделит 26 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса
- Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна
- Зеленский предложил провести референдум по Донбассу
- Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря
- Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
- В Кремле назвали лидеров стран, которые выступят на ПМЭФ-2021
- Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
- Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru