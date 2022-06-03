«Это не конфискация!»: Задержание самолета на Шри-Ланке объяснили ошибкой регистрации
Россия может прервать авиасообщение со Шри-Ланкой на два-три месяца, столько времени займет оформление документов, сказал в эфире НСН Павел Герасимов.
Задержание на Шри-Ланке российского самолета является не политической акцией, а следствием ошибки юристов авиаперевозчика, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов.
Накануне власти Шри-Ланки задержали самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, суд запретил ему вылет до 16 июня. Россиян, которые должны были вернуться на этом рейсе домой, заселили в отель.
«Власти Шри-Ланки задержали самолет потому, что с точки зрения международного права он не может иметь две разных регистрации. Они задерживают не потому, что хотят конфисковать, а из принципа, что мы им должны представить документы, оформленные по нормам ИКАО, о том, что самолет состоит в реестре гражданских судов России и был удален из реестра Бермуд. Как только эти документы оформят, самолет будет выпущен, но на это нужно время», - сказал Герасимов.
По его словам, «Аэрофлот» выкупил этот самолет, но не оформил это должным образом.
«Самолет будет выпущен, потому что он выкуплен. Лизинг 10 бортов А-330 уже закончился, десять лет прошли по договору и "Аэрофлот" выкупил эти самолеты, просто его юристы не сделали необходимую перерегистрацию, не справившись с задачей сопоставить это с международным правом. По сути, это не политический риск, а ошибка руководства "Аэрофлота»" Если отдельные государства, например Турция, закрывают глаза на это, то Шри-Ланка, к сожалению, судя по всему, последовав примерам британского права, задержала самолет», - разъяснил экс-специалист ИКАО.
Герасимов считает, что теперь полеты «Аэрофлота» на Шри-Ланку будут приостановлены на два-три месяца.
«Я думаю, что авиаперевозки на Шри-Ланку сейчас будут приостановлены до момента официального завершения перерегистрации из бермудского реестра. В среднем, это занимает около двух месяцев. Сейчас "Аэрофлот" выкупил 10 аэробусов, которые были в лизинге. Все их нужно перерегистрировать, но они этого пока не сделали. Соответственно, думаю, что на два-три месяца они могут приостановить полеты на Шри-Ланку», - предположил эксперт.
Он также объяснил, как получился казус с «двойной регистрацией» самолетов.
«Аэробусы А-330 авиакомпании "Аэрофлот" принадлежали ирландскому лизингодателю. Они попали по санкции, договоры должны были быть расторгнуты, а самолеты возвращены. Вместо этого, согласно нашим контрсанкциям, данные самолеты перевели в российский реестр, не удалив их, с точки зрения международного права, из реестра Бермудских островов, где они были зарегистрированы ранее. Получается, у самолета две разных регистрации. Это та же ситуация, если у автомобиля два разных владельца и два комплекта номеров, и идите разбирайтесь, кто прав», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В апреле Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам, вскоре в стране вспыхнули беспорядки из-за сложной экономической ситуации. В ходе столкновений между сторонниками и противниками властей погибли восемь человек, более двухсот пострадали.
В МИД России рекомендовали россиянам, находящимся на Шри-Ланке, не покидать места проживания до отмены комендантского часа. При этом обстановка на курортах страны остается спокойной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- ООН: 323 млн человек могут оказаться на грани голода из-за ситуации на Украине
- Путин заявил, что Россия будет развивать отношения со странами Африки
- Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии
- Голикова заявила, что в России увеличилось число безработных
- Мишустин: Доля затрат на закупку российского ПО должна увеличиться до 70%
- Путин: РФ придает большое значение развитию отношений с Африкой
- Умер основоположник сосудистой хирургии в РФ Анатолий Покровский
- Россия уведомила США о расторжении меморандума о взаимопонимании в сфере культуры
- Садовничий: Российские вузы вернутся к специалитету
- Путин обсуждает с президентом Сенегала в Сочи продовольственный кризис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru