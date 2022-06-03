«Это не конфискация!»: Задержание самолета на Шри-Ланке объяснили ошибкой регистрации

«Власти Шри-Ланки задержали самолет потому, что с точки зрения международного права он не может иметь две разных регистрации. Они задерживают не потому, что хотят конфисковать, а из принципа, что мы им должны представить документы, оформленные по нормам ИКАО, о том, что самолет состоит в реестре гражданских судов России и был удален из реестра Бермуд. Как только эти документы оформят, самолет будет выпущен, но на это нужно время», - сказал Герасимов.

По его словам, «Аэрофлот» выкупил этот самолет, но не оформил это должным образом.

«Самолет будет выпущен, потому что он выкуплен. Лизинг 10 бортов А-330 уже закончился, десять лет прошли по договору и "Аэрофлот" выкупил эти самолеты, просто его юристы не сделали необходимую перерегистрацию, не справившись с задачей сопоставить это с международным правом. По сути, это не политический риск, а ошибка руководства "Аэрофлота»" Если отдельные государства, например Турция, закрывают глаза на это, то Шри-Ланка, к сожалению, судя по всему, последовав примерам британского права, задержала самолет», - разъяснил экс-специалист ИКАО.

Герасимов считает, что теперь полеты «Аэрофлота» на Шри-Ланку будут приостановлены на два-три месяца.

«Я думаю, что авиаперевозки на Шри-Ланку сейчас будут приостановлены до момента официального завершения перерегистрации из бермудского реестра. В среднем, это занимает около двух месяцев. Сейчас "Аэрофлот" выкупил 10 аэробусов, которые были в лизинге. Все их нужно перерегистрировать, но они этого пока не сделали. Соответственно, думаю, что на два-три месяца они могут приостановить полеты на Шри-Ланку», - предположил эксперт.

Он также объяснил, как получился казус с «двойной регистрацией» самолетов.

«Аэробусы А-330 авиакомпании "Аэрофлот" принадлежали ирландскому лизингодателю. Они попали по санкции, договоры должны были быть расторгнуты, а самолеты возвращены. Вместо этого, согласно нашим контрсанкциям, данные самолеты перевели в российский реестр, не удалив их, с точки зрения международного права, из реестра Бермудских островов, где они были зарегистрированы ранее. Получается, у самолета две разных регистрации. Это та же ситуация, если у автомобиля два разных владельца и два комплекта номеров, и идите разбирайтесь, кто прав», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».