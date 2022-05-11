В МИД РФ рекомендовали россиянам не покидать места проживания на Шри-Ланке
В МИД России рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, пока не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
При этом, по данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах страны спокойная. Сообщается, что проехать в аэропорт возможно при наличии паспорта и авиабилета. Их необходимо будет предъявить по требованию полиции на блокпостах.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса отправил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке из-за начала экономического кризиса и протестов в стране. Глава государства подписал соответствующее прошение.
9 мая RT сообщил, что более 140 человек обратились за медпомощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.
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