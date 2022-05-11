В МИД РФ рекомендовали россиянам не покидать места проживания на Шри-Ланке

В МИД России рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, пока не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

При этом, по данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах страны спокойная. Сообщается, что проехать в аэропорт возможно при наличии паспорта и авиабилета. Их необходимо будет предъявить по требованию полиции на блокпостах.

В беспорядках в Шри-Ланке погибли восемь человек

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса отправил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке из-за начала экономического кризиса и протестов в стране. Глава государства подписал соответствующее прошение.

9 мая RT сообщил, что более 140 человек обратились за медпомощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыРоссиянеСтолкновениеШри-ЛанкаМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры