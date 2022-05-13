Начштаба обороны Шри-Ланки сообщил о снижении числа случаев беспорядков на острове

По его словам, были пресечены попытки подстрекательства двух общин в районе Негомбо после развертывания войск и взятия ситуации под контроль. Сильва также напомнил, что в стране продолжает действовать комендантский час.

«Мы призываем всех оставаться в своих домах», - приводит ТАСС слова Сильвы.

Ранее в МИД России рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, не покидать места проживания до отмены комендантского часа. При этом, данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах страны спокойная.

