Начштаба обороны Шри-Ланки сообщил о снижении числа случаев беспорядков на острове

Число случаев беспорядков и столкновений между сторонниками и противниками правительства значительно снизилось на Шри-Ланке. Об этом заявил начальник штаба обороны и командующего сухопутными войсками генерал Шавендра Сильва.

В беспорядках в Шри-Ланке погибли восемь человек

По его словам, были пресечены попытки подстрекательства двух общин в районе Негомбо после развертывания войск и взятия ситуации под контроль. Сильва также напомнил, что в стране продолжает действовать комендантский час.

«Мы призываем всех оставаться в своих домах», - приводит ТАСС слова Сильвы.

Ранее в МИД России рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, не покидать места проживания до отмены комендантского часа. При этом, данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах страны спокойная.

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ФОТО: Страница Марии Захаровой на Facebook
ТЕГИ:БеспорядкиШри-Ланка
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