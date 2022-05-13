Начштаба обороны Шри-Ланки сообщил о снижении числа случаев беспорядков на острове
Число случаев беспорядков и столкновений между сторонниками и противниками правительства значительно снизилось на Шри-Ланке. Об этом заявил начальник штаба обороны и командующего сухопутными войсками генерал Шавендра Сильва.
По его словам, были пресечены попытки подстрекательства двух общин в районе Негомбо после развертывания войск и взятия ситуации под контроль. Сильва также напомнил, что в стране продолжает действовать комендантский час.
«Мы призываем всех оставаться в своих домах», - приводит ТАСС слова Сильвы.
Ранее в МИД России рекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, не покидать места проживания до отмены комендантского часа. При этом, данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах страны спокойная.
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