Суд на Шри-Ланке запретил самолету «Аэрофлота» до 16 июня покидать страну

Отмечается, что компания Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии подала на российского перевозчика жалобу, Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил ее и вынес судебный запрет в отношении «Аэрофлота». Мера будет действовать до 16 июня.

Российский борт Airbus A330 должен был вылететь из Коломбо утром в четверг и приземлиться в Москве в 19:35 2 июня. Пассажиров рейса расселили в отеле, отмечает РИА ФАН.

По данным портала Airfleets, задержанный самолет имеет российскую регистрацию, однако до конца апреля воздушное судно было зарегистрирован на Бермудских островах.

