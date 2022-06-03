Суд на Шри-Ланке запретил самолету «Аэрофлота» до 16 июня покидать страну

Суд Шри-Ланки запретил самолету авиакомпании «Аэрофлот» покидать страну. Об этом пишет News First.

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Отмечается, что компания Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии подала на российского перевозчика жалобу, Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил ее и вынес судебный запрет в отношении «Аэрофлота». Мера будет действовать до 16 июня.

Российский борт Airbus A330 должен был вылететь из Коломбо утром в четверг и приземлиться в Москве в 19:35 2 июня. Пассажиров рейса расселили в отеле, отмечает РИА ФАН.

По данным портала Airfleets, задержанный самолет имеет российскую регистрацию, однако до конца апреля воздушное судно было зарегистрирован на Бермудских островах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СамолетыАэрофлотШри-Ланка
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