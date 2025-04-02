РСТ: Россияне предпочтут электрички прямым перелётам в Абхазию

Среди россиян будут востребованы дешевые электрички в Абхазию, при этом популярность авиарейсов из РФ в эту республику будет зависеть от цен на билеты, объяснил в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее сообщил, что с 1 мая будет запущено авиасообщение между Россией и Сухумом. По его словам, также будет запущен железнодорожный маршрут между Абхазией и Сириусом стоимостью 360 рублей.