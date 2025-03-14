В МИД России отменили рекомендацию воздержаться от посещений Абхазии

Министерство иностранных дел России отменило рекомендацию для россиян не посещать Абхазию в связи с нормализацией обстановки в республике. Об этом сообщил портал МИД России.

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По данным внешнеполитического ведомства, Россия и Абхазия контактируют по вопросам безопасности туристов и правопорядка.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что регулярные рейсы в Сухум (Абхазия) планируют запустить к началу летнего сезона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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