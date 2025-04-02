Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят 1 мая

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, рассказал первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.

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Так, уже со следующего месяца начнет действовать полноценное авиасообщение с аэропортом Сухума.

Кроме того, с мая начнет курсировать электричка из Абхазии в Сириус. Время в пути составит чуть больше трех часов, а стоимость проезда - 360 рублей.

Напомним, тестовый рейс был совершен в начале февраля. Тогда в аэропорту Сухума впервые за 30 лет приземлился рейс из Москвы.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа ждать не стоит.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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