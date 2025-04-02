Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят 1 мая
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, рассказал первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.
Так, уже со следующего месяца начнет действовать полноценное авиасообщение с аэропортом Сухума.
Кроме того, с мая начнет курсировать электричка из Абхазии в Сириус. Время в пути составит чуть больше трех часов, а стоимость проезда - 360 рублей.
Напомним, тестовый рейс был совершен в начале февраля. Тогда в аэропорту Сухума впервые за 30 лет приземлился рейс из Москвы.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа ждать не стоит.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пилотов лайнера российской авиакомпании попытались ослепить лазером
- Сийярто: Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок из РФ
- Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве
- Рост турпотока в Туапсе, Сочи, Геленджик и на азовское побережье Кубани достигает 20%
- Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
- Житель Воронежской области получил 19 лет за госизмену
- Шалимов стал новым главным тренером «Факела»
- Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят 1 мая
- Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
- В Госдуме предложили уголовное наказание за повторную продажу детям энергетиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru