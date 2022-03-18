Эксперты предупредили о росте цен на летний отдых на юге России

Специалисты отмечают, что на расценки повлияют перебои с международным авиасообщением, рост курса валют, увеличение расходов отельеров на продукты, хозтовары и бытовую химию, стройматериалы, коммунальные услуги.

По мнению гендиректора сети отелей «Ателика» Алексея Высоканова, предпосылок к резкому росту тарифов на проживание в отелях пока нет. Однако цены в российских отелях могут увеличиться на 10-30% по сравнению с прошлым годом.

«Думаем, что рост расценок будет плавным – то есть отельеры будут менять цены реактивно, в зависимости от поведения поставщиков товаров и услуг, от которых они зависят, какого-то "скачка цен" не ожидаем», – подчеркнул Высоканов.

В то же время цены на отели в сегменте 4-5* в годовом выражении могут увеличиться более чем на 10-30% из-за дефицитности предложений такого уровня.

В свою очередь, директор по стратегическому развитию туроператора «Мультитур» допускает, что в среднем туры на юг России подорожают на 10-20%. По мнению эксперта, рост цен ненамного превысит размер реальной инфляции.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что стоимость туров вырастет на уровне инфляции.

