Эксперты предупредили о росте цен на летний отдых на юге России
Цены на проживание в курортных отелях России в грядущем летнем сезоне увеличатся, однако их рост не будет резким. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на экспертов.
Специалисты отмечают, что на расценки повлияют перебои с международным авиасообщением, рост курса валют, увеличение расходов отельеров на продукты, хозтовары и бытовую химию, стройматериалы, коммунальные услуги.
По мнению гендиректора сети отелей «Ателика» Алексея Высоканова, предпосылок к резкому росту тарифов на проживание в отелях пока нет. Однако цены в российских отелях могут увеличиться на 10-30% по сравнению с прошлым годом.
«Думаем, что рост расценок будет плавным – то есть отельеры будут менять цены реактивно, в зависимости от поведения поставщиков товаров и услуг, от которых они зависят, какого-то "скачка цен" не ожидаем», – подчеркнул Высоканов.
В то же время цены на отели в сегменте 4-5* в годовом выражении могут увеличиться более чем на 10-30% из-за дефицитности предложений такого уровня.
В свою очередь, директор по стратегическому развитию туроператора «Мультитур» допускает, что в среднем туры на юг России подорожают на 10-20%. По мнению эксперта, рост цен ненамного превысит размер реальной инфляции.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что стоимость туров вырастет на уровне инфляции.
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