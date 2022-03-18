Курортный сезон на Черном море стартует в конце апреля

«Мы видим, что многие отели Крыма и Краснодарского края, которые традиционно открывались в конце мая, сдвинули сроки открытия на более ранние даты – теперь сезон стартует у них в конце апреля», – приводит пресс-служба АТОР слова гендиректора сети отелей «Ателика» Алексея Высоканова.

По словам эксперта, отельеры расширяют рамки сезона, пользуясь неоднозначной ситуацией с международным авиасообщением, из-за которой многим туристам могут быть недоступны поездки за рубеж.

Кроме того, по данным «Ателики» и оператора «Мультитур», пляжные направления внутри страны остаются лидерами спроса. По уже забронированным на лето местам размещения не было получено ни одной аннуляции с конца февраля. К тому же внутренний спрос на июнь стимулирует стартовавшая 15 марта программа кешбэка.

