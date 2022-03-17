Россиян предупредили о повышении цен на туристические поездки

По его словам, сейчас еще можно купить туры по «адекватным ценам» без повышения. В дальнейшем они начнут расти. Он добавил, что возможно также динамическое ценообразование, передает ТАСС.

Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила о повышении цен на туры на 30%.

На сегодняшний день надежнее путешествовать по России и на поезде, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

