Россиян предупредили о повышении цен на туристические поездки
Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что стоимость туров вырастет на уровне инфляции. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
По его словам, сейчас еще можно купить туры по «адекватным ценам» без повышения. В дальнейшем они начнут расти. Он добавил, что возможно также динамическое ценообразование, передает ТАСС.
Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила о повышении цен на туры на 30%.
На сегодняшний день надежнее путешествовать по России и на поезде, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
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