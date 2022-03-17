Россиян предупредили о повышении цен на туристические поездки

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что стоимость туров вырастет на уровне инфляции. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Минтранс напомнил о странах, в которые можно полететь из России

По его словам, сейчас еще можно купить туры по «адекватным ценам» без повышения. В дальнейшем они начнут расти. Он добавил, что возможно также динамическое ценообразование, передает ТАСС.

Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила о повышении цен на туры на 30%.

На сегодняшний день надежнее путешествовать по России и на поезде, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЦеныТуризм
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