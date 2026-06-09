«Из глубины не идет»: Эколог призвал россиян не бояться мазута в Анапе
Купальный сезон в Краснодарском крае открыли абсолютно оправдано, заявил НСН Роман Пукалов.
У Анапы нет никаких проблем с нефтепродуктами, а Туапсе надо еще проверить, но купальный сезон не стоит закрывать, рассказал НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
С пляжами Краснодарского края все в порядке, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Его слова приводит Telegram-канал SHOT. Пукалов подтвердил слова губернатора.
«Что касается наиболее острой темы, а именно — открытия купального сезона в Анапе, то я считаю, что это решение абсолютно оправданно. На официальных пляжах могли остаться только какие-то незначительные фрагменты мазута под слоем нового привезённого песка. Но на поверхности встретить там практически невозможно. Если что-то и осталось в глубине исторического Анапского золотого песка, то это никакого влияния на качество атмосферного воздуха точно не оказывает. Из глубины не идет никаких бензпиренов и летучих органических соединений. Они все улетучились еще в декабре 2024 года через несколько дней после аварии. Отравиться там нереально, купайтесь на здоровье, море и воздух чистые. Что касается Туапсе, то поступают противоречивые данные. Я знаю, что там убирались повсеместно. Видел ситуацию своими глазами месяц назад. Сегодня снова выезжаю туда», — подчеркнул он.
Пукалов добавил, как обезопасить пляжи от экологических проблем в будущем.
«Спасатели — молодцы, работают по уборке пляжей от нефтепродуктов оперативно. Чтобы впредь как можно быстрее очищать пляжи в таких ситуациях, необходимо просто мониторить ситуацию на всех берегах Черноморского побережья. Этим должны заниматься как государственные контролирующие органы, так и общественники. Главное не утаивать и скрывать, а действовать сообща: выявили проблему, оперативно ликвидировали, а затем продолжили отдыхать и купаться в море. Я прекрасно понимаю, что не хочется поднимать панику или где-то срывать купальный сезон, но лучше честно говорить, что где-то были локальные выбросы нефтепродуктов, что их устранили, а теперь там безопасно, а не молчать. Налёты БПЛА пока не прекратились, вероятность новых утечек нефтепродуктов пока есть», — указал он.
Ранее Пукалов объяснил НСН, почему экологические проблемы не повлияют на туристический сезон в Анапе.
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