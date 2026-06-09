У Анапы нет никаких проблем с нефтепродуктами, а Туапсе надо еще проверить, но купальный сезон не стоит закрывать, рассказал НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

С пляжами Краснодарского края все в порядке, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Его слова приводит Telegram-канал SHOT. Пукалов подтвердил слова губернатора.