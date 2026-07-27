МИД Ирана: Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка
Министерство иностранных дел Ирана обвинило Киев в ударе по иранскому торговому судну и гибели моряка.
Об этом заявил в соцсети в X глава ведомства Аббас Арагчи. «Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну», — указал дипломат.
Министр отметил, что на фоне произошедшего созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас. «Дал ясно понять, что то, что сделал нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа».
Утром 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате этого на корабле произошел взрыв, один моряк погиб, а еще один был ранен. Удар подтвердил Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД Ирана: Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка
- Путин признался, что смотрит военных блогеров
- Крымские АЗС перестали продавать топливо по купленным талонам и топливным картам
- Госдума: Россия потребует от Европы компенсацию за вклад в конфликт на Украине
- СМИ: Вашингтон предложат Москве воздушное перемирие с Украиной
- Путин подписал закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС
- «Одиссея» Нолана собрала $640 млн в мировом прокате
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 32 украинских БПЛА
- СМИ: Пугачёва четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги
- СК: Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус