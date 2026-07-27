МИД Ирана: Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка

Об этом заявил в соцсети в X глава ведомства Аббас Арагчи. «Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну», — указал дипломат.

Министр отметил, что на фоне произошедшего созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас. «Дал ясно понять, что то, что сделал нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа».

Утром 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате этого на корабле произошел взрыв, один моряк погиб, а еще один был ранен. Удар подтвердил Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

