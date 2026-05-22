В Анапе действуют скидки на бронирование на лето до 50% по отдельным объектам, рассказали НСН в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Ранее туроператоры сообщили, что интерес к курортам черноморского побережья России увеличился до 95% по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления — Анапа, Геленджик и Адлер. По словам экспертов, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и ряд других стран.