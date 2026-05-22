«День России уже раскуплен»: Анапа предлагает скидки до 50%, чтобы завлечь туристов
Туристы уже раскупили отели в Анапе на длинные выходные на День России, также бронируются как длительные заезды, так и туры выходного дня, рассказали НСН в пресс-службе туроператора «Алеан».
В Анапе действуют скидки на бронирование на лето до 50% по отдельным объектам, рассказали НСН в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».
Ранее туроператоры сообщили, что интерес к курортам черноморского побережья России увеличился до 95% по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления — Анапа, Геленджик и Адлер. По словам экспертов, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и ряд других стран.
«У россиян вырос интерес к бронированию черноморского побережья на лето. По данным Национального туроператора "Алеан", в сравнении с прошлым годом число бронирований отелей в Анапе на июнь-август выросло на 24%, в Крыму — на 12%, в Геленджике — на 10%», — отметили в компании.
Там также рассказали о предлагаемых Анапой скидках для туристов.
«В Анапе действуют скидки на бронирование на лето: от 10-15% до 40-50% по отдельным объектам. Некоторые объекты увеличили размер скидок перед стартом сезона. Так, например, есть акции, по которым скидка на размещение детей на дополнительном месте увеличилась с 30% до 50%. Ряд отелей предлагает бесплатное размещение детей до 15 лет на дополнительном месте. Скидки стимулируют спрос по направлению. Бронируются как длительные заезды, так и туры выходного дня. Уже раскупаются отели на длинные выходные на День России. Традиционно наибольшим спросом пользуются отели с тарифом «все включено», особенно востребованы предложения в среднем ценовом сегменте. Большинство путешественников, бронирующих Анапу, возвратные туристы, покупавшие туры на курорт в прошлом году», — добавили в «Алеан».
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил НСН, что экологические проблемы не повлияют на туристический сезон в Анапе.
