Нетаньяху пообещал приехать на сессию ГА ООН, несмотря на обвинения мэра Нью-Йорка
27 июля 202604:02
Денис Постольский
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News пообещал приехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на обвинения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
«Я приезжал почти каждый год. Не каждый год, но почти каждый, когда были приняты соответствующие меры безопасности. <...> Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — указал премьер-министр.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху не будет арестован во время пребывания на территории США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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