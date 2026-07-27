Нетаньяху пообещал приехать на сессию ГА ООН, несмотря на обвинения мэра Нью-Йорка

«Я приезжал почти каждый год. Не каждый год, но почти каждый, когда были приняты соответствующие меры безопасности. <...> Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — указал премьер-министр.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Нетаньяху не будет арестован во время пребывания на территории США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

