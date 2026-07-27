«Краснодар» переиграл «Рубин» в первом туре РПЛ
27 июля 202603:35
Денис Постольский
26 июля в матче первого тура чемпионата РФ по футболу сезона-2026/27 «Краснодар» одержал в гостях победу над казанским «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс».
Матч закончился со счетом 3:1. В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» 2 августа примет «Факел», а «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с «Акроном».
В этот же день «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в стартовом туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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