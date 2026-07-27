«Краснодар» переиграл «Рубин» в первом туре РПЛ

26 июля в матче первого тура чемпионата РФ по футболу сезона-2026/27 «Краснодар» одержал в гостях победу над казанским «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс».

Зобнин: Футболисты из «Спартака» помогут госпитализированной МакSим

Матч закончился со счетом 3:1. В следующем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» 2 августа примет «Факел», а «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с «Акроном».

В этот же день «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в стартовом туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпортФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры