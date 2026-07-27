Путин: Киев рано или поздно утратит западные территории

Киев рано или поздно утратит западные земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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Это произошло на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. По его словам, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина.

Путин указал, что Москва была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить РФ врагом.

Ранее президент России заявил, что Украина желает навредить экономике России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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