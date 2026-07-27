Президент Бразилии: Американские пошлины нанесут ущерб экономике США
Новые американские пошлины в отношении бразильских товаров являются стратегической ошибкой, сообщает The Washington Post со ссылкой на президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
По его словам, они нанесут ущерб экономике США и отношениям двух стран. Глава государства указал, что введению тарифных мер предшествовали переговоры между сторонами, однако Вашингтон, несмотря на десятки встреч представителей двух стран, технические аргументы и переданные документы, ввел новые пошлины, размер которых составляет от 12,5 до 37,5%.
Импортные пошлины США в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России, вступили в силу несколько дней назад. Решение затрагивает государства разных регионов, включая Бразилию, Великобританию, Египет, Казахстан, Китай, Индию, Израиль, Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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