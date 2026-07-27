Президент Бразилии: Американские пошлины нанесут ущерб экономике США

Новые американские пошлины в отношении бразильских товаров являются стратегической ошибкой, сообщает The Washington Post со ссылкой на президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Бразилии

По его словам, они нанесут ущерб экономике США и отношениям двух стран. Глава государства указал, что введению тарифных мер предшествовали переговоры между сторонами, однако Вашингтон, несмотря на десятки встреч представителей двух стран, технические аргументы и переданные документы, ввел новые пошлины, размер которых составляет от 12,5 до 37,5%.

Импортные пошлины США в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России, вступили в силу несколько дней назад. Решение затрагивает государства разных регионов, включая Бразилию, Великобританию, Египет, Казахстан, Китай, Индию, Израиль, Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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