СМИ: ВСУ атаковали Белгород, есть пострадавшие

Травмы получили 12 человек, среди них двое детей. Одной местной жительнице с осколочным ранением головы помогли на месте. Остальных с разными травмами увезли в больницы, врачи оказывают им помощь.

После удара загорелись несколько квартир в многоэтажном доме и больше 15 припаркованных машин. Также повреждены несколько жилых домов, один частный дом частично разрушен.

Ранее в Башкирии отразили атаку дронов ВСУ на промобъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

