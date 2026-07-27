СМИ: ВСУ атаковали Белгород, есть пострадавшие
Вооруженные силы Украины атаковали Белгород, сообщает Telegram-канал Mash.
Травмы получили 12 человек, среди них двое детей. Одной местной жительнице с осколочным ранением головы помогли на месте. Остальных с разными травмами увезли в больницы, врачи оказывают им помощь.
После удара загорелись несколько квартир в многоэтажном доме и больше 15 припаркованных машин. Также повреждены несколько жилых домов, один частный дом частично разрушен.
Ранее в Башкирии отразили атаку дронов ВСУ на промобъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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