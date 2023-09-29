Ялта приняла 1,5 млн туристов с начала 2023 года
Ялта в текущем году приняла почти 1,5 млн туристов, что составляет 40% всех посетивших Крым туристов. Об этом рассказала управделами Ялтинского горсовета Татьяна Корниенко, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что бархатный сезон обещает быть комфортным, так как в городском округе сохраняется жаркая погода, а теплое море продлевает купальный сезон.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что с начала 2023 года город-курорт посетило свыше четырех миллионов туристов. По его словам, загрузка отелей впервые в истории составила 91%, а занятость гостиниц, расположенных в горном кластере, достигла 76%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru