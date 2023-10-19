АТОР: спрос на туры на ноябрьские и новогодние праздники вырос на 30%

Спрос российских туристов на путешествия на ноябрьских и новогодних праздников вырос на 30% за год, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Число туристов из РФ в Таджикистане выросло на 30% с начала года

По ее словам, россияне заинтересованы и зарубежными направлениями для отдыха.

Ломидзе отметила, что российские туристы хотят провести праздники в путешествиях, даже несмотря на нестабильный курс валют.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Таиланда, тем временем, разрешили российским туристам отдыхать в королевстве без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссиянеТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры