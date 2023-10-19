АТОР: спрос на туры на ноябрьские и новогодние праздники вырос на 30%

По ее словам, россияне заинтересованы и зарубежными направлениями для отдыха.

Ломидзе отметила, что российские туристы хотят провести праздники в путешествиях, даже несмотря на нестабильный курс валют.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Таиланда, тем временем, разрешили российским туристам отдыхать в королевстве без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года.

