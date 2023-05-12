«Дьявол в деталях»: Россиянам назвали нюансы летнего отдыха за границей
Визы в Европу выдаются плохо, редко и с определенными сложностями, сказали НСН опрошенные эксперты туриндустрии.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявили НСН, что получить национальную визу гораздо проще, чем шенгенскую.
Правительство Болгарии пересмотрело условия въезда для иностранцев. Теперь по шенгенским и национальным визам Румынии, Хорватии и Кипра можно будет въехать только в том случае, если они уже открыты. Эксперты заявили, что в Болгарию россияне могут попасть с помощью национальной визы.
«Дьявол кроется в деталях. Ничего не мешает получить болгарскую визу за 5-6 рабочих дней. Можно поехать на черноморское побережье Румынии. В Италию и Грецию легче попасть, чем в Германию или Австрию. В любом случае о шенгенской визе нужно беспокоиться заранее. Процент отказа может быть выше. Национальную визу легче получить», - сказал Мкртчян.
Сергей Голов в разговоре с НСН отметил, что шенгенские визы выдаются россиянам редко.
«С учетом нынешней международной ситуации россияне могут столкнуться с любыми проблемами. Ничему уже не удивлюсь. Визы в Европу выдаются плохо, редко и с определенными сложностями. У нас для посещения остаются безвизовые страны – Турция, Египет, ОАЭ. Больше массово мы никуда и не летаем. К примеру, въезд в Грецию, которая популярна у россиян, идет через Стамбул или другой хаб», - пояснил Голов.
Ранее Алексан Мкртчян в эфире НСН заявил, что туроператоры ожидают до двадцати рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и десять рейсов из столицы в Батуми.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области
- Украина хочет закончить конфликт с Россией к зиме
- Baza: С владельца «Гемотеста» требуют за выкуп сына миллион долларов
- Медведев: мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может.
- В Госдуме предложили судить за госизмену граждан, продающих военные билеты
- Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж
- СМИ: страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине
- Суд на Украине вынес приговор митрополиту Иоасафу
- В Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки
- Пригожин заявил, что до полного взятия Артемовска осталось захватить 20 зданий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru