«Дьявол в деталях»: Россиянам назвали нюансы летнего отдыха за границей

Правительство Болгарии пересмотрело условия въезда для иностранцев. Теперь по шенгенским и национальным визам Румынии, Хорватии и Кипра можно будет въехать только в том случае, если они уже открыты. Эксперты заявили, что в Болгарию россияне могут попасть с помощью национальной визы.

«Дьявол кроется в деталях. Ничего не мешает получить болгарскую визу за 5-6 рабочих дней. Можно поехать на черноморское побережье Румынии. В Италию и Грецию легче попасть, чем в Германию или Австрию. В любом случае о шенгенской визе нужно беспокоиться заранее. Процент отказа может быть выше. Национальную визу легче получить», - сказал Мкртчян.