«Для Сочи не конкурент»: Агентства оценили спрос на туры в Грузию после указа Путина
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что туроператоры уже готовы предлагать туры с прямыми рейсами.
Туроператоры ожидают до двадцати рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и десять рейсов из столицы в Батуми, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, прямые рейсы будут доступны также из Санкт-Петербурга и некоторых городов-миллионников.
Ранее Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, указ вступит в силу с 15 мая. Также президент подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии. Мкртчян оценил спрос на поездки в Тбилиси и Батуми.
«Туроператоры уже давно предлагают туры, только пока они предлагают наземные туры, люди добираются в Грузию через Армению, через Белоруссию или через Верхний Ларс автомобилями. Теперь туроператоры будут предлагать туры на прямой перевозке. Мы ждем примерно 15-20 рейсов в неделю в Тбилиси из Москвы, 8-10 рейсов в Батуми из Москвы, ждем 10-12 рейсов в неделю в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 5-6 рейсов в Батуми из Петербурга, а также из крупных городов, включая Минеральные Воды, Самару, Екатеринбург, Казань, Новосибирск – примерно по 4 рейса в Тбилиси и 2-3 в Батуми. Вот такой спрос мы ожидаем», - рассказал он.
При этом, по его словам, «новое» направление не составит конкуренцию Сочи, куда каждую неделю отправляется 1400 рейсов.
«В Сочи летают рейсы из пятидесяти городов России, ходят поезда. В Сочи по внутреннему паспорту поездки, а в Грузию только по зарубежному, загранпаспорт есть у 10% населения. Поезда в Грузию ходить не буду, а рейсы ожидаем максимум из шести городов России. Тбилиси – это не конкурент Сочи, Батуми – конкурент, но рейсов туда будет примерно 15 в неделю со всей России, а в Сочи летает примерно 1400 рейсов в неделю, чувствуете разницу? Конкуренцию не составит», - объяснил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Радиоточкой НСН» указал россиянам на перспективы гастрономического и винодельческого туризма в Грузии.
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