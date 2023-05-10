«Для Сочи не конкурент»: Агентства оценили спрос на туры в Грузию после указа Путина

«Туроператоры уже давно предлагают туры, только пока они предлагают наземные туры, люди добираются в Грузию через Армению, через Белоруссию или через Верхний Ларс автомобилями. Теперь туроператоры будут предлагать туры на прямой перевозке. Мы ждем примерно 15-20 рейсов в неделю в Тбилиси из Москвы, 8-10 рейсов в Батуми из Москвы, ждем 10-12 рейсов в неделю в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 5-6 рейсов в Батуми из Петербурга, а также из крупных городов, включая Минеральные Воды, Самару, Екатеринбург, Казань, Новосибирск – примерно по 4 рейса в Тбилиси и 2-3 в Батуми. Вот такой спрос мы ожидаем», - рассказал он.

При этом, по его словам, «новое» направление не составит конкуренцию Сочи, куда каждую неделю отправляется 1400 рейсов.

«В Сочи летают рейсы из пятидесяти городов России, ходят поезда. В Сочи по внутреннему паспорту поездки, а в Грузию только по зарубежному, загранпаспорт есть у 10% населения. Поезда в Грузию ходить не буду, а рейсы ожидаем максимум из шести городов России. Тбилиси – это не конкурент Сочи, Батуми – конкурент, но рейсов туда будет примерно 15 в неделю со всей России, а в Сочи летает примерно 1400 рейсов в неделю, чувствуете разницу? Конкуренцию не составит», - объяснил собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Радиоточкой НСН» указал россиянам на перспективы гастрономического и винодельческого туризма в Грузии.

