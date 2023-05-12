Болгария запретила въезд по неоткрытым шенгенским визам

Страну смогут посетить только туристы с двукратной или многократной визой, которая хотя бы один раз использовалась для въезда в государство Шенгенской зоны.

В посольстве Болгарии в США указали, что в стране применяется безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенов при условии, что виза использовалась как минимум один раз.

«Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике Болгарии не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу», — подчеркнули в дипмиссии.

Требование об открытой визе распространяется на владельцев краткосрочных и долгосрочных виз, выданных Кипром или Румынией. Въезд в Болгарию по этим документам возможен, если визы были ранее активированы в выдавшей их стране.

