Болгария запретила въезд по неоткрытым шенгенским визам
Власти Болгарии запретят въезд иностранным гражданам с неоткрытыми шенгенскими визами. Об этом сообщили в АТОР.
Страну смогут посетить только туристы с двукратной или многократной визой, которая хотя бы один раз использовалась для въезда в государство Шенгенской зоны.
В посольстве Болгарии в США указали, что в стране применяется безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенов при условии, что виза использовалась как минимум один раз.
«Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике Болгарии не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу», — подчеркнули в дипмиссии.
Требование об открытой визе распространяется на владельцев краткосрочных и долгосрочных виз, выданных Кипром или Румынией. Въезд в Болгарию по этим документам возможен, если визы были ранее активированы в выдавшей их стране.
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