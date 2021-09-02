В Ростуризме анонсировали запуск продаж по кешбеку на зимний сезон
Ростуризм до конца года намерен запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.
«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — цитирует Догузову ТАСС.
Позже будут запущены продажи туров на период с 1 октября 2022 года.
Программа кешбэка в следующем году не будет включать период с июня по сентябрь, отмечает РЕН ТВ. По словам Догузовой, высокому летнему сезону не нужна дополнительная стимуляция спроса.
Ранее Ростуризм открыл окно продаж туристического кешбэка до середины сентября на туры, забронированные с 1 октября по 24 декабря, напоминает телеканал «360».
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