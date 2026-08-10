Драки на личном контроле: Как Абхазия защищает российских туристов
Избиение российской туристки в Сухуме обернется для нападавшего реальным уголовным сроком, сказал НСН Алексан Мкртчян.
В Абхазии понимают, что российские туристы составляют до 95% отдыхающих в стране, потому МВД республики и министерство туризма оперативно реагируют в случае единичных преступлений, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
В Абхазии местный житель избил российскую туристку, пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что нападение произошло в Сухуме. Подозреваемый, который также проходит по делу о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом, нанес женщине многочисленные удары. Пострадавшую госпитализировали, а самого нападавшего не могут найти. Мкртчян заметил, что подобные ситуации в стране – редкость, и каждый инцидент находится на личном контроле у министра туризма.
«Цены в Абхазии примерно на 30% ниже, чем в Сочи, поэтому в этом году турпоток в страну резко вырос. В Абхазию приезжают граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, но 94-95% отдыхающих в стране – россияне. Это самый важный рынок для Абхазии. В МВД и Министерстве туризма республики это прекрасно понимают. Ситуация – чистая уголовщина, которой уже дана правовая оценка. Мы ежегодно отправляем в Абхазию более двух миллионов человек. Естественно, все бывает, включая драки. Но каждый такой случай, произошедший с туристом, находится лично на контроле. Министр туризма рассказывает нам о ходе расследования», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, наиболее часто туристы сталкиваются в Абхазии с кражами.
«Драки, убийства и изнасилования в Абхазии – редчайшие случаи. Самые распространенные преступления в стране – кражи. Россияне бросают автомобили в разных неохраняемых местах, уходят на два-три часа к водопаду, а бесплатные стоянки толком не охраняются. Злоумышленники разбивают стекло, забирают сумки, деньги», - уточнил Мкртчян.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в любой стране мира туристам лучше быть настороже: важно не носить с собой ценности и большое количество наличных денег, а также не гулять по неосвещённым районам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации