В Абхазии местный житель избил российскую туристку, пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что нападение произошло в Сухуме. Подозреваемый, который также проходит по делу о похищении людей и должен был находиться под домашним арестом, нанес женщине многочисленные удары. Пострадавшую госпитализировали, а самого нападавшего не могут найти. Мкртчян заметил, что подобные ситуации в стране – редкость, и каждый инцидент находится на личном контроле у министра туризма.

«Цены в Абхазии примерно на 30% ниже, чем в Сочи, поэтому в этом году турпоток в страну резко вырос. В Абхазию приезжают граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, но 94-95% отдыхающих в стране – россияне. Это самый важный рынок для Абхазии. В МВД и Министерстве туризма республики это прекрасно понимают. Ситуация – чистая уголовщина, которой уже дана правовая оценка. Мы ежегодно отправляем в Абхазию более двух миллионов человек. Естественно, все бывает, включая драки. Но каждый такой случай, произошедший с туристом, находится лично на контроле. Министр туризма рассказывает нам о ходе расследования», - сказал он.