«Высказывать не имеют права»: Абхазию призвали не портить отдых российским туристам
Республике нужна реформа туристической полиции, чтобы она помогала отдыхающим, заявил НСН Алексан Мкртчян.
В Абхазию приезжают два миллиона россиян, но для них пока еще не созданы удобные условия. Ответственность за это несут МВД и Минтуризма республики, сообщил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Жительница Нижнего Новгорода отправилась с подругой на индивидуальную экскурсию к водопадам в Абхазии, но не смогла сделать фотографии в купальниках якобы из-за того, что незнакомцы в грубой форме сообщили ей о том, что место является сакральным для местных жителей, поэтому им нельзя там находиться в открытой одежде. Никаких предупреждающих табличек об этом они не видели, а сопровождающий не предупредил о таких правилах. Эту историю опубликовал портал SOCHI1.RU. Мкртчяна удивил такой сервис.
«Это разовая история. В Абхазии отдыхает более двух миллионов россиян, и вот такое случилось. Понятно, что в ситуации виноват гид, но и министерство туризма республики. Оно должно давать лицензию на осуществление экскурсионной деятельности и предупреждать о том, что въезжают туристы. У туристок было 10-15 минут, чтобы переодеться, это же не быстрая история, но гид молчал. Здесь также вина лежит и на МВД Абхазии. Надо запретить местным жителям делать замечания туристам напрямую. Если они нарушают какие-то традиции, то пусть туристическая полиция все объяснит самостоятельно. Ее надо создать, если еще до сих пор ее нет. А представитель власти решит, сделать замечание или нет. Так во всем мире: в Испании, Франции, где никто не имеет права высказывать туристу что-то напрямую. Две девушки должны были снять на видео все происходящее. К сожалению, нет видео — нет информации. Если бы оно было, то мы довели бы это и до министерства природных ресурсов и до министерства туризма Абхазии. Они хотят видеть все больше российских туристов — в этом году поток вырос на 17%. Рейсов в аэропорт Сухум в три раза больше, чем в прошлом году, география гигантская. Но власти обязаны сделать все для комфорта туристов. Не нужно забывать, что 95% отдыхающих — это граждане РФ», — подчеркнул он.
Ранее Мкртчян назвал НСН стоимость отдыха для двоих в Абхазии.
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