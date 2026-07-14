В Абхазию приезжают два миллиона россиян, но для них пока еще не созданы удобные условия. Ответственность за это несут МВД и Минтуризма республики, сообщил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.



Жительница Нижнего Новгорода отправилась с подругой на индивидуальную экскурсию к водопадам в Абхазии, но не смогла сделать фотографии в купальниках якобы из-за того, что незнакомцы в грубой форме сообщили ей о том, что место является сакральным для местных жителей, поэтому им нельзя там находиться в открытой одежде. Никаких предупреждающих табличек об этом они не видели, а сопровождающий не предупредил о таких правилах. Эту историю опубликовал портал SOCHI1.RU. Мкртчяна удивил такой сервис.