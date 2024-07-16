«Цены и адаптация к СВО»: В Крыму объяснили всплеск турпотока россиян

Турпоток россиян в Крым вырос, поскольку граждане адаптировались к рискам, связанным со спецоперацией, также отдых на полуострове стоит дешевле, чем на курортах Краснодарского края, рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в разговоре с НСН.

Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти вторые сутки. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на 8:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. Пробки у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. Маковей отметил, что наплыв туристов на полуостров был ожидаемым.