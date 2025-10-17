Умерла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова
Русская и советская актриса Людмила Егорова, с 1968 года работавшая в Театре «На Литейном», умерла 15 октября на 87-м году жизни. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе театра рассказали, что Егорова находила что-то особенное в каждом образе, а зрители всегда приходили на спектакли с её участием с любовью и волнением.
«До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы», - говорится в сообщении.
Ранее в возрасте 78 лет умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
