Умерла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова

В пресс-службе театра рассказали, что Егорова находила что-то особенное в каждом образе, а зрители всегда приходили на спектакли с её участием с любовью и волнением.

«До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы», - говорится в сообщении.

Ранее в возрасте 78 лет умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

