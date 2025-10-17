В Польше освободили подозреваемого в подрывах «Северных потоков»
Суд в Польше отклонил запрос ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Как рассказал адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий, также суд постановил немедленно освободить его клиента.
Судья Дариуш Лубовский указал, что диверскии на газопроводах совершены «в международных водах, поэтому немецкое право в данном случае не действует».
Ранее Кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, проходящего по делу о подрывах «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru