В Польше освободили подозреваемого в подрывах «Северных потоков»

Суд в Польше отклонил запрос ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Польша выступила против передачи ФРГ подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Как рассказал адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий, также суд постановил немедленно освободить его клиента.

Судья Дариуш Лубовский указал, что диверскии на газопроводах совершены «в международных водах, поэтому немецкое право в данном случае не действует».

Ранее Кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, проходящего по делу о подрывах «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ПольшаСуд

