В РЖД решили сократить аппарат управления

«Российские железные дороги» намерены «оптимизировать штатную численность аппарата управления» холдинга. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что решение принято с целью «повышения эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации».

Уточняется, что речь идёт о сокращении имеющихся вакансий, после чего будут введы ограничения на приём новых сотрудников.

Ранее в СМИ появилась информация, что осенью каждая десятая компания в России намерена сократить персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

