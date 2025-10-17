В РЖД решили сократить аппарат управления

Отмечается, что решение принято с целью «повышения эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации».

Уточняется, что речь идёт о сокращении имеющихся вакансий, после чего будут введы ограничения на приём новых сотрудников.

Ранее в СМИ появилась информация, что осенью каждая десятая компания в России намерена сократить персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

