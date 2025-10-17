В РЖД решили сократить аппарат управления
17 октября 202517:18
«Российские железные дороги» намерены «оптимизировать штатную численность аппарата управления» холдинга. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что решение принято с целью «повышения эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации».
Уточняется, что речь идёт о сокращении имеющихся вакансий, после чего будут введы ограничения на приём новых сотрудников.
Ранее в СМИ появилась информация, что осенью каждая десятая компания в России намерена сократить персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это хамство!»: Кто ответит за скандал в Театре Маяковского
- Кустурица отверг обвинения в планировании свержения Вучича
- В Госдуме заявили о «магии» в личных контактах Путина и Трампа
- Умерла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова
- «Послушался жену»: Почему Трамп сменил тон на переговорах с Путиным
- В РЖД решили сократить аппарат управления
- Историка русской кухни Сюткина внесли в перечень террористов и экстремистов
- Россиянам объяснили, с чем связано резкое снижение курса доллара
- Введение виз не отпугнет россиян от Черногории
- В Польше освободили подозреваемого в подрывах «Северных потоков»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru