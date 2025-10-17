Россиянам объяснили, с чем связано резкое снижение курса доллара

По его словам, импульс укрепления национальной валюты был временным, сейчас же она вернулась «в привычную канву умеренного ослабления».

«В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 81-83 за доллар», - отметил эксперт.

Бахтин добавил, что к концу года курс доллара составит 86-88 рублей.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил «Радиоточке НСН», что резкое укрепление рубля по отношению к доллару объясняется тем, что российской валютой стали расплачиваться за экспорт и импорт.