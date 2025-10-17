Историка русской кухни Сюткина внесли в перечень террористов и экстремистов
Автор книг по истории русской кухни Павел Сюткин был включён в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.
«Сюткин Павел Павлович, 19.06.1965 года рождения, город Краснодар Краснодарского края», — указано в базе ведомства.
Также в перечень экстремистов и террористов были внесены журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иноагентом) и экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов.
Ранее в отношении блогера Павла Сюткина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
