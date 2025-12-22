Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге

В 2026 году ежемесячная выплата семьям с детьми составит от 9-ти до 18 тыс. рублей Почти три четверти утечек данных в 2025 году пришлись на госсектор Алиев не примет участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ Стоимость техосмотра легковых автомобилей с 1 января вырастет на 10% Более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин похитили из Лувра в октябре