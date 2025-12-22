Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Об этом сообщило агентство «АзерТадж».
Накануне Алиев пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета, так как Азербайджан не является членом ЕАЭС.
«Президент... не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», - отмечает агентство.
Ранее президент России Владимир Путина рассказал, что в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана не было никакого кризиса, пишет «Свободная пресса».
