Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Об этом сообщило агентство «АзерТадж».

Накануне Алиев пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета, так как Азербайджан не является членом ЕАЭС.

«Президент... не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», - отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путина рассказал, что в межгосударственных отношениях РФ и Азербайджана не было никакого кризиса, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
