По факту ЧП с авто на юге Москвы возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ЧП на улице Ясеневой в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет.

СМИ: На юге Москвы человек пострадал при взрыве авто на парковке

Как отметили в ведомстве, в результате инцидента был поврежден автомобиль и пострадал человек. Следственные органы столичного Главного следственного управления СК завели уголовное дело.

«Следователи и криминалисты... совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - указали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что на парковке на улице Ясеневой взорвался автомобиль, пострадал водитель, пишет 360.ru.

ФОТО: соцсети
