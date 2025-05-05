На Кубе создадут условия для повсеместной оплаты картами «Мир»

Куба продолжает усиливать привлекательность для российских туристов. В 2024 году страну посетили 185 тысяч путешественников из России, и власти стремятся привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха.

На Международной туристической ярмарке FITCuba-2025 министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что помимо традиционного пляжного отдыха, страна развивает направления природного, исторического, культурно-образовательного и медицинского туризма.