СМИ: Из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

Свыше 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин и драгоценных камней похитили в результате ограбления Лувра в Париже в октябре. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные расследования.

Найдут через 150 лет: Ограбление Лувра назвали «заказом»

«Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро», - отмечает СМИ.

Всего у грабителей оказались 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира, 212 жемчужин, которыми были украшены восемь украденных ими драгоценностей.

Ранее четырем лицам - троим мужчинам и женщине 1986–1990 годов рождения - предъявили официальные обвинения после ограбления Лувра. Они обвиняются в организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления, фигурантам может грозить до 10 лет заключения, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
